­صادق گودرزی، نایب‌قهرمان المپیک و جهان، مدال نقره المپیک ۲۰۱۲ لندن را به موزه افتخارات کشتی ایران (شهید کیانپور) اهدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صادق گودرزی، دارنده نشان نقره بازی‌های المپیک و جهان، نشان المپیک ۲۰۱۲ لندن را به موزه افتخارات کشتی ایران (شهید کیانپور) اهدا کرد.

وی پیش از این نیز مدال‌های آسیایی و جهانی خود را به این موزه اهدا کرده بود و با اهدای مدال نقره المپیک، مجموعه‌ای از افتخارات این قهرمان در کنار دیگر یادگار‌های پرافتخار کشتی ایران نگهداری می‌شود.

این اقدام ارزشمند، در راستای تکمیل گنجینه موزه افتخارات کشتی ایران شهید کیانپور و حفظ میراث قهرمانان کشتی برای نسل‌های آینده انجام شد.