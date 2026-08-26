با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، ترانشه جاده سیرجان به بندر عباس در محدوده شهرستان حاجی‌آباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سال ۹۶ این ترانشه و جاده بعلت ریزش کوه مسدود و جاده‌ای موقت برای عبور خودرو‌های سبک و سنگین جایگزین جاده‌ی اصلی شده بود.

هوشنگ بازوند افزود: با بهره برداری از این طرح مطالبه دیرینه مردم هرمزگان برای تامین امنیت مسیر محقق شد.

ارسطو علیرضایی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حاجی‌آباد گفت: این ترانشه شامل ۲۰ بخش به طول۲۴۰ متر است.

صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: هزینه اجرای این طرح به ارزش روز ۵۰۰ میلیارد تومان است.