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با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، ترانشه جاده سیرجان به بندر عباس در محدوده شهرستان حاجیآباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سال ۹۶ این ترانشه و جاده بعلت ریزش کوه مسدود و جادهای موقت برای عبور خودروهای سبک و سنگین جایگزین جادهی اصلی شده بود.
هوشنگ بازوند افزود: با بهره برداری از این طرح مطالبه دیرینه مردم هرمزگان برای تامین امنیت مسیر محقق شد.
ارسطو علیرضایی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای حاجیآباد گفت: این ترانشه شامل ۲۰ بخش به طول۲۴۰ متر است.
صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: هزینه اجرای این طرح به ارزش روز ۵۰۰ میلیارد تومان است.