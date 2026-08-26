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۲۸ بنای تاریخی استان اصفهان آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم با بیش از هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه به ۲۸ بنای تاریخی این استان در جنگ تحمیلی سوم خسارت وارد شد گفت: دولتخانه صفوی، تالار اشرف، چهلستون، مجموعه مسجد امام در میدان آنان و دیگر بناهای تاریخی آسیبدیده در برنامه مرمت قرارگرفتهاند و روند بازسازی آنها با جدیت دنبال میشود.
امیرکرم زاده افزود: در مجموع برای مرمت بناهای تاریخی، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان طرحهای مرمتی و حفاظتی از بخش اعتبارات اداره کل و بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار هم در بخش شهرداریها و نهادهای عمومی تخصیص یافته است.
وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در حفاظت از بافتهای تاریخی، گفت: ۳۳ شهر استان دارای بافت تاریخی هستند و شهرداریهای این شهرها نیز درباره حفاظت از بافت تاریخی، صیانت از هویت شهری و حفظ اصالت میراثفرهنگی، طرحها و اعتبارات موردنیاز را اختصاص خواهند داد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اضافه کرد: از محل مسئولیت اجتماعی هم اعتبارات مرمتی قرار است اختصاص دهد و از طرف بخش خصوصی هم، هشت میلیارد تومان برای مرمت مسجد امام تخصیص یافته است.