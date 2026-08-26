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شهرستان پیشوا با بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر، ۳۴ مدرسه را به نیروگاههای خورشیدی مجهز کرد تا این مراکز آموزشی در تامین برق خود به طور کامل خودکفا شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار پیشوا گفت:در حوزه برق که یکی از دغدغههای جدی ما است، با پیگیریهای انجامشده خوشبختانه توانستیم مجوزهایی برای احداث نیروگاههای خورشیدی اخذ کنیم که یک نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار با ۲۵ مگاوات نیرو، زمین آن واگذار شده و به زودی کار شروع خواهد شد.
حمید دانشآموز افزود: یک نیروگاه ۱۵ مگاواتی دیگر هم در دستور کار شهرک صنعتی پیشوا قرار گرفته که تا مهر ماه به بهرهبرداری خواهد رسید و یک مجوز نیروگاه ۷ مگاواتی هم در روز گذشته مجوزش صادر و به زودی بهرهبرداری خواهدشد.
فرماندار پیشوا بیان کرد: در حوزه ادارات و مدارس و مساجد ۳۴ مدرسه را به پنل خورشیدی مجهز کردیم که این مدارس برق مصرفی خود را تامین میکنند، تا نیازی به برق سراسری نداشته باشند.
دانش آموز گفت :ساختمانهای فرمانداری. بخشداری و دهیاریهای شهرستان هم به پنل خورشیدی مجهز شدهاند که برق خود را تامین میکنند تا بتوانند برای برق مصرفی بخش خانگی کمک حال باشند.