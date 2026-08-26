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به مناسبت هفته دولت دو طرح عمرانی با اعتبار هزار میلیارد ریال در شهرستان پارسیان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان پارسیان گفت: زیر سازی و بهسازی و آسفالت ۲۰۰ هزار متر مربع بافتهای فرسوده و ناکارامد شهر پارسیان با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال یکی از مهمترین طرحها بود.
سالمی افزود: زیر سازی، بهسازی مسیر دشتی به پارسیان، دشتی به سواحل دستیرو دشتی به یورداب با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از دیگر طرحها است.
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