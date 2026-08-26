به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رویترز، نهاد تنظیم‌گر انرژی انگلیس (آفگم) اعلام کرد این افزایش ناشی از صعود هزینه‌های عمده‌فروشی به‌دلیل جنگ در ایران است. قیمت‌ها با ۶۰ پوند افزایش به ۱۷۲۳ پوند می‌رسد که ۲۲ میلیون خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ سقف قیمتی که حدود ۶۵ درصد از مشترکان را شامل می‌شود.

این افزایش ضربه‌ای به اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، خواهد بود که وعده کاهش فشار‌های معیشتی را داده بود. براساس اعلام رسانه‌های انگلیس، قیمت گازوئیل در ماه جاری میلادی ۳۰ درصد افزایش یافته است. احزاب مخالف از جمله حزب محافظه کار اعلام کرده که مردم انگلیس هزینه جنگی را پرداخت می‌کنند که در آن نقشی ندارند.