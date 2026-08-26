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رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از رونمایی از چند دستاورد علمی بومیسازیشده خبر داد و اعلام کرد: این سازمان با حرکت در مرزهای دانش، همواره در تلاش است دامنه فعالیت و عمق فناوریهای نوین کشور را گسترش دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی امروز در ارتباط زنده با خبر نیمروزی شبکه خبر و با اشاره به رونمایی از چند دستاورد جدید در تهران اظهار داشت : در روزها و هفتههای آینده، روند افتتاح سایر مراکز و بخشهای صنعتی و آتی به تدریج و به صورت جداگانه ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت محصولات و استانداردسازی گفت: امروز مرکز آموزش تستهای غیرمخرب کار خود را آغاز میکند؛ چرا که این فناوری یکی از الزامات اساسی تمامی صنایع کشور به شمار میرود، اما تاکنون مرکز آموزشی مدون، مجهز، پیوسته و یکپارچهای برای آن وجود نداشته است
وی افزود: با همت همکاران این سازمان، این مرکز ملی از امروز افتتاح شده و خدمات گسترده خود را به تمام بخشهای گوناگون کشور ارائه میدهد.
بومیسازی فناوری گداخت و برنامهریزی برای ساخت نخستین «توکامک» ایران
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای حوزه فناوریهای نوین پرداخت و افزود:در پروژه ملی گداخت هستهای — به عنوان انرژی آینده جهان که کشورهای مختلف در مرز تحقیق و توسعه آن قرار دارند — تعدادی از سامانههای بومیسازیشده در حوزه سنجش و اندازهگیری گداخت افتتاح میشوند.
اسلامی، هدف از این برنامه را ساخت و بهرهبرداری از نخستین توکامک (دستگاه محصورسازی مقناطیسی پلاسما)ایرانی ، بر اساس زمانبندی مشخص شده دانست و تصریح کرد: با این اقدام، با عبور از فاز اثبات فناوری، یک جریان شبکه دانشبنیان برای مشارکت، پشتیبانی و به ثمر رساندن این محصول نهایی به صورت رسمی سازماندهی خواهد شد.