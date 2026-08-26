به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: شرکت‌ های متقاضی سرویس مدارس در این کلانشهر امتیازبندی و در نهایت ۴۲ شرکت برای ارائه خدمات در این حوزه در سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ به صورت قطعی انتخاب و مشخص شدند.

مرتضی چایچی مطلق افزود: هفته آینده نیز کار معرفی مدارس هر ناحیه به شرکت ها انجام می شود.

وی اضافه کرد: امسال با مشارکت آموزش و پرورش کمیته‌ ای برای امور سرویس مدارس تشکیل شده است و موضوعات مرتبط از جمله اختصاص شرکت‌ ها به مدارس و نظارت بر عملکرد سرویس‌ های مدارس از طریق این کمیته پیگیری می‌ شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد عنوان کرد: چالش موجود در حوزه سرویس مدارس ثبت نام نشذن دانش‌ آموزان متقاضی سرویس مدارس در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی «سپند» است که ارائه خدمت را با مشکل مواجه می‌ کند و متقاضیان باید هر چه سریعتر در این سامانه به آدرس اینترنتی https://irtusepand.ir/ نام نویسی کنند.

چایچی تاکید کرد: نظارت بر فعالیت سرویس‌ های مدارس نیز با جدیت پیگیری و با شرکت‌ های متخلف برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: سال گذشته برخی از شرکت‌ ها در بازگرداندن وجه به دانش‌ آموزان پس از تعطیلی مدارس در پی آغاز جنگ تحمیلی همکاری نداشتند که تخلف آن‌ ها در هیئت انظباطی سازمان بررسی و برخورد لازم صورت گرفت.

در کلانشهر مشهد بیش از ۱۱ هزار دستگاه تاکسی فعال است.