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سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست زنده و مجازی سرمربیان آسیایی و گروه مطالعات فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بررسی و تجزیه و تحلیل فنی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعهنویی سرمربی امروز در نشستی زنده و مجازی با حضور سرمربیان تیمهای آسیایی و اعضای گروه مطالعات فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) شرکت کرد.
این نشست با هدف تحلیل فنی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و در آن، مهمترین روندها و تحولات تاکتیکی این رقابتها، عملکرد تیمهای آسیایی و الزامات فنی برای پیشرفت فوتبال آسیا در سالهای آینده بحث و بررسی شد.
موریاسو: فوتبال آسیا باید به سمت افزایش سرعت بازی حرکت کند
در بخشی از این نشست، گروه مطالعات فنی AFC دیدگاه هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن و یکی از دو سرمربی آسیایی صعودکننده به مرحله دوم جام جهانی، درباره عوامل موفقیت تیمش و مسیر پیشرفت فوتبال آسیا را جویا شد.
از موریاسو پرسیده شد مهمترین فاکتور فنی که سرمربیان آسیایی برای پیشرفت تیمهای خود در سالهای آینده باید مورد توجه قرار دهند چیست.
سرمربی ژاپن در پاسخ بر ضرورت افزایش سرعت بازی تیمها تأکید کرد و همچنین خواستار توجه ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا به اجرای مقررات و اتخاذ رویکردهایی شد که بتواند زمان مفید مسابقات را افزایش دهد.
بیرانوند؛ نمونه AFC برای تشریح نقش دروازهبان مدرن
یکی از بخشهای قابل توجه این نشست به بررسی تغییرات نقش دروازهبانها در فوتبال مدرن اختصاص داشت که در جریان آن، گروه مطالعات فنی AFC از تصویر و عملکرد علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی ایران، بهعنوان یکی از نمونههای مورد بررسی استفاده کرد.
در تحلیل ارائهشده، به هفت مهار بیرانوند در جام جهانی و همچنین مهار «خارقالعاده» او در دیدار برابر بلژیک اشاره شد.
گروه مطالعات فنی AFC در ارزیابی عملکرد دروازهبان تیم ملی ایران تأکید کرد که بیرانوند در تشخیص زمان مناسب ارسال پاس و انتخاب فضای هدف عملکرد مطلوبی داشته و توانسته است در فرآیند بازیسازی تیم ملی مشارکت مؤثری داشته باشد.
براساس آمار ارائهشده در این نشست، بیرانوند در پایان مرحله گروهی جام جهانی در شاخص مشارکت در بازیسازی در میان ۱۰ دروازهبان برتر مسابقات قرار داشته است.
جایگاه سوم ایران میان تیمهای آسیایی در پرس از بالا
در بخش دیگری از این نشست، روندهای تاکتیکی مشاهدهشده در جام جهانی ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گرفت و آمار تیمها در زمینه پرس از مناطق بالای زمین و ایجاد اختلال در روند بازیسازی حریف ارائه شد.
براساس آمار گروه مطالعات فنی AFC، تیم ملی ایران در این شاخص در میان تیمهای حاضر در جام جهانی در رده بیستوششم قرار گرفت و در بین نمایندگان آسیا نیز پس از استرالیا و کرهجنوبی، سومین تیم آسیایی بود.
همچنین در تحلیل میزان استفاده تیمها از دفاع در بلوک پایین (Low Block) مشخص شد تیمهای استرالیا و ژاپن در مقایسه با ایران، سهم بیشتری از دقایق مسابقات خود را در این ساختار دفاعی سپری کردهاند.
نشست گروه مطالعات فنی AFC با حضور سرمربیان آسیایی، بخشی از فرآیند بررسی فنی جام جهانی ۲۰۲۶ و ارزیابی عملکرد نمایندگان قاره آسیا با هدف شناسایی روندهای جدید فوتبال جهان و ترسیم مسیر فنی تیمهای آسیایی برای رقابتهای آینده بود.