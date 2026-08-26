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معاون رئیسجمهور و معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اجرای طرح جابهجایی ۶ روستای واقع در بستر سد در استان گلستان گفت: برای ۸۰۰ خانوار این روستاها علاوه بر تأمین مسکن، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین تسهیلات کمبهره با جدیت دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالکریم حسینزاده در جریان سفر به استان گلستان و بازدید از شرق استان اظهار کرد: امروز بخش ICU و سایر پروژههای مرتبط با حوزه بهداشت و درمان به بهرهبرداری رسید و این اقدامات به نمایندگی از مجموعه پروژههای بهداشتی و درمانی استان انجام شد که مجموع اعتبارات آنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: وقتی در دورترین نقطه مرزی یک استان، خدمات تخصصی و درمانی مورد نیاز مردم فراهم شود، دیگر نیازی به سفرهای درمانی بینشهری و مراجعه به مراکز استان و شهرستانها نخواهد بود. این موضوع علاوه بر کاهش مخاطرات ناشی از تردد و تصادفات، هزینههای درمان و رفتوآمد خانوادهها را نیز کاهش میدهد و در نهایت موجب افزایش رفاه مردم خواهد شد.