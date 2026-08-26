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سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به اینکه مرکز ثقل امپراطوری رسانهای دشمن در اختیار صهیونیستهاست، گفت: رسانههایی مانند «بیبیسی»، «ایراناینترنشنال» و «رادیو فردا» مستقیماً به «موساد»، «سیا» و به سازمانهای اطلاعاتی دشمن متصل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار شکارچی در مراسم رونمایی از صفحات خارجی دفاع پرس، با بیان اینکه امروز با یک امپراطوری رسانهای استکبار جهانی روبهرو هستیم، تصریح کرد: تمام ابزارهای نو و فناوریهای پیچیده رسانهای در اختیار دشمنان است و سرمایهگذاری مادی گستردهای نیز در این حوزه انجام شده است؛ اما به دلیل قرارگرفتن رسانه انقلاب اسلامی زیر چتر عنایت الهی، این رسانه بر دشمن غلبه پیدا میکند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به اینکه مرکز ثقل امپراطوری رسانهای دشمن در اختیار صهیونیستهاست، گفت: رسانههایی مانند «بیبیسی فارسی»، «اینترنشنال» و «رادیو فردا» مستقیماً به «موساد»، «سیا» و سازمانهای اطلاعاتی دشمن متصل هستند و از آنها خط کاری و پشتیبانی دریافت میکنند.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح به این بنگاههای خبرپراکنی بهعنوان رسانه نگاه نمیکنند، خاطرنشان کرد: افرادی که در این رسانهها فعالیت میکنند، سربازان صهیونیسم و آمریکای جنایتکار محسوب میشوند و حتی میتوان آنها را در بانک اهداف نظامی پیشبینی کرد؛ زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.
سردار شکارچی با انتقاد از نقش این مجموعههای خبرپراکنی در ترویج خشونت در جهان گفت: هر خونریزی و خشونتی در عالم با پشتیبانی این شبه رسانهها انجام میشود؛ در حالی که رسانه باید امنیتساز باشد و نخستین اولویت آن، امنیت روانی مردم و جامعه بشری باشد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: این شبه رسانهها نهفقط به دنبال امنیت روانی جامعه بشری نیستند، بلکه منشأ ترویج، تبلیغ و گسترش خشونت در جهان هستند و روان بشریت را برهم ریختهاند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتباطگیری با افکار عمومی جهان تصریح کرد: نمیتوانیم فقط با زبان فارسی با دشمنی که اهداف آن شیطانی و غیربشری است درگیر جنگ رسانهای شویم؛ این دشمن با هیچ منطق و عقلانیتی سازگار نیست، بنابراین باید در حوزههای مختلف و عرصههای گوناگون با کل مردم جهان ارتباط برقرار کرده و پرده از رخ جنایتکاران برداریم.