همزمان با هفته دولت با حضور نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس، جمعی از طرح‌های عمرانی، خدماتی و گردشگری در بخش مرکزی شهرستان همدان به بهره‌برداری و یا عملیات زیرساختی برخی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با هفته دولت با حضور عباس صوفی و حمیدرضا حاجی‌بابایی، نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، جمعی از طرح‌های عمرانی، خدماتی و گردشگری در بخش مرکزی شهرستان همدان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی برخی پروژه‌های زیرساختی نیز آغاز شد.

افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب روستای یلفان

نخستین پروژه، تصفیه‌خانه فاضلاب روستای یلفان بود که با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال (۱۵ میلیارد تومان) افتتاح شد. این تصفیه‌خانه با ظرفیت تصفیه ۴۵ مترمکعب فاضلاب در روز، جمعیتی بالغ بر ۱۷۵ نفر را تحت پوشش قرار داده و نقش مؤثری در بهبود وضعیت زیست‌محیطی و کیفیت آب منطقه ایفا خواهد کرد.

هوشمندسازی نشانی منازل و نامگذاری معابر

در ادامه، عملیات اجرایی طرح هوشمندسازی نشانی‌های منازل (طرح GNAF) و نامگذاری معابر روستا‌های بخش مرکزی همدان در روستای شورین کلید خورد.

این پروژه با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال (۱۶ میلیارد تومان) اجرا می‌شود و گامی مهم در جهت ساماندهی پلاک‌کاوی و تسهیل خدمات شهری و روستایی محسوب می‌شود.

بهسازی و آسفالت روستا‌های شورین و شراء

همچنین فاز سوم بهسازی و آسفالت معابر روستای شورین به مساحت ۷ هزار مترمربع با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و روستای شراء (دیزج) با مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. مجموع اعتبار هزینه‌شده برای این دو پروژه ۵۵ میلیارد ریال (۵.۵ میلیارد تومان) اعلام شد.

مدرسه ۶ شهیدان چنگیزی در شورین

مدرسه ۶ شهیدان چنگیزی در روستای شورین نیز با زیربنای ۷۷۰ مترمربع و اعتبار ۲۳ میلیارد تومان افتتاح شد تا دانش‌آموزان منطقه از فضای آموزشی استاندارد بهره‌مند شوند.

افتتاح سفره‌خانه‌های سنتی و رستوران

در بخش گردشگری و اشتغالزایی نیز سه سفره‌خانه سنتی و رستوران با مجموع اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

یکی از این سفره‌خانه‌ها با مساحت ۶۳۰ مترمربع و هزینه احداث ۱۹۰ میلیارد تومان افتتاح شد. این طرح‌ها زمینه‌ساز اشتغال مستقیم ۷۰ نفر در منطقه شده‌است.

مجید درویشی، فرماندار همدان، در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس و مسئولان استانی، تأکید کرد: این پروژه‌ها نتیجه تلاش یک‌ساله دولت و مصداق بارز شعار خدمت بدون وقفه است و امیدواریم با افتتاح سایر طرح‌ها در روز‌های آینده، گامی مؤثر در ارتقای رفاه و توسعه پایدار شهرستان برداشته شود.