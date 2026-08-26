به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این در حالی است که قبل از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران این رقم به ۹۵ عدد می‌رسید. بر اساس این گزارش، تنگه راهبردی هرمز همچنان بعد از گذشت شش ماه از آغاز تجاوز آمریکا و تنش آفرینی در خلیج فارس بسته است که باعث کاهش شدید تردد کشتی‌های باری و تجارت دریایی به میزان ۸۵ درصد شده است. شرکت کپلر همچنین اعلام کرد، طی روز سه شنبه تنها ۵ کشتی حامل کالا‌های اساسی اولیه از تنگه هرمز عبور کرده است.