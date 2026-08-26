به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، قاضی در این جلسه خطاب به این دختربچه یک ساله دستور داد تا فرم درخواست پناهندگی را تکمیل کند و در غیر این صورت با حکم فوری اخراج از کشور رو‌به‌رو خواهد شد.

وکیل این کودک که باید ابتدا از طریق یک سامانه احراز می‌کرد که کودک وکیل دیگری ندارد، به دلیل نقص سامانه موفق به این کار نشد، در نتیجه کودک بدون وکیل ماند.

این نقص سامانه و دستورالعمل جدید، باعث شده هزاران کودک پناهجو بدون وکیل در برابر قاضی دادگاه قرار بگیرند. آمار‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد کودکان بدون وکیل در نهایت با حکم اخراج رو‌به‌رو می‌شوند. ماه گذشته، نزدیک به ۵۰ هزار پناهجو از آمریکا اخراج شده‌اند که بالاترین میزان ماهانه در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ محسوب می‌شود.