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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از کسب رتبه دوم کشور در مدیریت تخلفات حوزه آرد و نان خبر داد و گفت: خوزستان پس از خراسان شمالی، کمترین میزان تخلفات را در این حوزه ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امید جهاننژادیان چهارشنبه در نشست تنظیم بازار خوزستان در معاونت اقتصادی استانداری، با اشاره به حساسیت حوزه آرد و نان در استان گفت: بر اساس ارزیابیهای کشوری، خوزستان با ثبت کمترین میزان تخلفات پس از خراسان شمالی، رتبه دوم کشور را در مدیریت تخلفات حوزه آرد و نان کسب کرده است.
وی افزود: خوزستان همزمان با میزبانی گسترده از زائران اربعین حسینی(ع) و کاروانهای راهیان نور، کمترین میزان برگشت سهمیه آرد را در میان استانها ثبت کرد و تلاش شد فرآیند تأمین و توزیع آرد بدون وقفه انجام شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به ضرورت برخورد مؤثر با متخلفان صنفی گفت: بازخورد مناسب از سوی مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی میتواند از تکرار تخلفات اصناف جلوگیری کند.
جهاننژادیان ادامه داد: طبق قانون، وظیفه ادارهکل غله و خدمات بازرگانی، بازرسی و ارسال گزارش تخلف است و این ادارهکل امکان اعمال مستقیم جریمه یا تعطیلی واحدهای متخلف را ندارد؛ بنابراین اقدام مؤثر مراجع ناظر میتواند نقش مهمی در بازدارندگی از تخلفات صنفی داشته باشد.
وی همچنین بر نقش اتحادیه نانوایان در فرآیند نظارت، اصلاح کیفیت و ساماندهی این صنف تأکید کرد و گفت: اتحادیه نانوایان باید بر نحوه فعالیت نانواییها نظارت بیشتری داشته باشد تا زمینه جلب رضایت هرچه بیشتر مردم فراهم شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان افزود: این ادارهکل آمادگی دارد با دستگاههای ناظر برای افزایش همافزایی در نظارت بر بازار و اصناف همکاری کند که در این مسیر، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات کافی اهمیت ویژهای دارد.
جهاننژادیان خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی ادارهکل غله، تأمین گندم و تحویل بهموقع آرد به کارخانههاست، اما آمادگی کامل داریم با استفاده از ظرفیت اتاق اصناف، بسیج اصناف و سازمان جهاد کشاورزی، نظارت بر چرخه توزیع و پخت را تشدید کنیم تا حقوق شهروندان تأمین و سطح رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
در خوزستان سه هزار واحد نانوایی فعالیت دارند که ۶۰۰ واحد از این تعداد در اهواز مستقر هستند.