بهرهمندی از خدمات تخصصی در تماس با شماره ۰۹۶۱۶؛
ارائه مشاوره و خدمات درمانی بنیاد شهید به مجروحان و خانوادههای شهدای جنگ رمضان
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ارائه خدمات درمانی، مشاورهای و فرهنگی به مجروحان و خانوادههای شهدای جنگ رمضان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ارائه خدمات درمانی، مشاورهای و فرهنگی به مجروحان و خانوادههای شهدای جنگ رمضان خبر داد.
فریده اولاد قباد گفت: کمیته بهداشت و درمان، علاوه بر اقدامات اولیه برای مجروحان جنگ رمضان، بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید از جمله خاتمالانبیا، ساسان و مصطفی خمینی را در اختیار آنان قرار داده و بخشهای ویژهای برای مراقبتهای تخصصی و اقدامات درمانی ثانویه اختصاص یافته است.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید افزود: خانوادههای شهدا و ایثارگران میتوانند برای دریافت خدمات مشاوره روانشناختی و تقویت تابآوری در شرایط جنگی، از طریق خط مشاوره ۰۹۶۱۶ از خدمات تخصصی بهرهمند شوند.
او همچنین با اشاره به اجرای طرح «نهضت ملی دیدار با خانواده شهدا» گفت: این طرح با تأکید رهبر معظم انقلاب و با حضور مسئولان بنیاد شهید، مدیران کل استانها، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان در سراسر کشور اجرا شد و بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ دیدار با خانوادههای شهدا انجام گرفت.
اولاد قباد افزود: استان مرکزی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دیدار با خانوادههای شهدا، رتبه برتر کشور را کسب کرده است.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید همچنین از اقدامات کمیته فرهنگی در محکومیت حملات به مراکز غیرنظامی خبر داد و گفت: در همین راستا، نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال و تجمعی مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل در محکومیت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و ناوشکن دنا برگزار شد.
او در پایان تأکید کرد: کمیتههای پشتیبانی، ملی و حقوقی بنیاد شهید نیز برای ارائه خدمات و حمایت از جامعه ایثارگری در حال فعالیت هستند.