رانندگان اتوبوس‌های شهری در لندن در اعتراض به مجهز نبودن این وسایل نقلیه به کولر اعتصاب کردند. به گزارش گاردین ۱۵۰۰ راننده اتوبوس تا جمعه این هفته دست از کار کشیده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این اعتصاب بعد از ان اغاز شد که اعلام شد تا تابستان سال اینده نیز ارتقای سیستم تهویه ۷۳۰ دستگاه اتوبوس تکمیل نخواهد شد. رانندگان معترض می‌گویند با توجه به نبود کولر، دمای هوا که گاهی تا چهل درجه رسیده موجب مشکلاتی برای سلامتی ان‌ها شده و خطر تصادف را افزایش داده است.

گاردین پیشتر هم نوشته بود خانوار‌های انگلیسی نیز از نبود کولر در منزل رنج می‌برند بطوریکه فقط یازده درصد واحد‌های مسکونی در این کشور به کولر مجهز است. براساس این گزارش در چهار دهه گذشته بیش از چهل هزار نفر در انگلیس به علت گرما جان خود را از دست داده‌اند.