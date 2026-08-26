به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسی علیمرادی، شاعر، درباره مقاومت و پای کار بودن ملت مبعوث شعری سروده است.



ما را بکشید، زنده‌تر می‌گردیم

هشیارتر از همیشه بر می‌گردیم



تصویر شکسته‌های یک آینه‌ایم

هر آینه نیز بیشتر می‌گردیم



گر شاخه‌ای از نخل وطن هم شکند

از شاخه‌ی دیگرش ثمر می‌گردیم



ما مشت گره کرده رهبر هستیم

آن خشم نهفته را اثر می‌گردیم



گر شرط ره عشق جگر داشتن است

سر تا به قدم همه جگر می‌گردیم



این وعده‌ی صادق است: ما پیروزیم

بی‌شک به شب ظلم، سحر می‌گردیم



از آتش داغ صد شهید از هر سو

بر روی سر خصم شرر می‌گردیم



تا حذف رژیم صهیونی از نقشه

در معرکه دنبال خطر می‌گردیم



ما ملت مکتب حسینیم که با

خون بر صف خصم کارگر می‌گردیم



با رمز مبارک مدد یا حیدر

ما فاتح خیبری دگر می‌گردیم