به مناسبت هفته دولت، از ۴ دستاورد دانش بنیان صنعت صلح آمیز هسته‌ای کشورمان شامل سامانه‌های «تشخیص فتوالکترون، بالومتری و تبادل بار» با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای از سامانه‌های «تشخیص فتوالکترون، بالومتری و تبادل بار» رونمایی شد.





همچنین آزمایشگاه آزمون‌های غیرمخرب به عنوان یک مرکز تخصصی در حوزه آزمون، بازرسی، آموزش و ارزیابی صلاحیت نیرو‌های متخصص، با هدف ارایه خدمات فنی و مهندسی به صنایع مختلف کشور راه‌اندازی شده است .

این سامانه‌ها شامل فتوالکترون به عنوان یک محصول دانش‌بنیان دارای قابلیت اندازه‌گیری دمای الکترون پلاسمای توکامک ( دستگاه محصور سازی مغناطیسی پلاسما) است.

همچنین سامانه فتوالکترون در توکامک‌های آتی کشور به‌منظور تولید انرژی ،کاربرد دارد.

به گفته کارشناسان ، سامانه بالومتری برای نخستین بار در کشور طراحی و تولید شده است و محصولی دانش‌بنیان بوده و از قابلیت اندازه‌گیری توان اتلافی پلاسمای توکامک برای بهینه‌سازی عملکرد برخوردار است.

همه این سامانه‌ها در صنایع ابزار دقیق کاربرد دارد و با کمک دانش بومی متخصصان صنعت هسته‌ای بومی سازی شده‌اند.