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رئیس کمیسیون تحقیقات، آموزش و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: همانند بخش اقتصاد، نظام تعلیم و تربیت نیز یک زنجیره بههمپیوسته دارد که باید از کودکی تا شرکتهای دانشبنیان بهصورت یکپارچه دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کمیسیون تحقیقات، آموزش و فناوری مجلس شورای اسلامی با تشریح مفهوم زنجیره تأمین در حوزه آموزش گفت: همانگونه که در اقتصاد، زنجیره تأمین از تأمین مواد اولیه آغاز و پس از فرآوری به محصول نهایی و مصرفکننده میرسد، نظام تعلیم و تربیت نیز یک زنجیره بههمپیوسته دارد که باید تمامی حلقههای آن مورد توجه قرار گیرد.
علیرضا منادی چهارم شهریور در همایش نخستین حلقه این زنجیره را دوران صفر تا ۶ سالگی دانست و افزود: در کشور حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کودک در این بازه سنی داریم و مجلس برای ساماندهی این بخش، قانون تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را به تصویب رسانده است.
رئیس کمیسیون تحقیقات، آموزش و فناوری مجلس با تأکید بر اهمیت سالهای ابتدایی زندگی کودکان گفت: مهمترین و اثرگذارترین دوره برای شکلگیری تواناییهای ذهنی و یادگیری کودکان، سالهای نخست زندگی است و نباید این دوره را در برنامهریزیهای آموزشی نادیده گرفت.
منادی ادامه داد: بر اساس تغییرات جدید در نظام آموزشی، قرار است آغاز آموزش رسمی کودکان از پنج سالگی دنبال شود که به معنای ورود حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بیشتر به چرخه آموزش است؛ بنابراین باید برای این دوره سنی، برنامهریزی دقیق و محتوای آموزشی مناسب داشته باشیم.
وی با اشاره به سرعت تحولات فناوری و ضرورت آموزش مهارتهای جدید به کودکان اظهار کرد: موضوعاتی مانند برنامهنویسی و آشنایی با فناوریهای نوین باید از سنین پایین مورد توجه قرار گیرد، چراکه کودکان امروز ارتباط بسیار گستردهای با ابزارهای هوشمند دارند و ظرفیت یادگیری آنها در این زمینه بالاست.
منادی حلقه دوم زنجیره آموزش را دوره ۱۲ ساله مدرسه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون دانشآموز در حدود ۱۲۰ هزار مدرسه کشور تحصیل میکنند و نزدیک به یک میلیون معلم در این بخش فعالیت دارند.
وی افزود: در همین راستا، مجلس اقداماتی از جمله اجرای قانون رتبهبندی معلمان و اصلاح قوانین مدارس غیردولتی را دنبال کرده است و موضوعات مرتبط با وضعیت شغلی و رفاهی معلمان نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون تحقیقات، آموزش و فناوری مجلس، دانشگاهها و آموزش عالی را حلقه دیگر این زنجیره دانست و اظهار کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو در بیش از دو هزار دانشگاه کشور تحصیل میکنند و حدود ۱۰۰ هزار استاد دانشگاه نیز در این بخش فعالیت دارند.
منادی ادامه داد: در حوزه علوم پزشکی نیز ظرفیت گستردهای در کشور وجود دارد و علاوه بر دانشجویان رشتههای پزشکی، پرستاری و داروسازی، هزاران عضو هیأت علمی در دانشکدههای علوم پزشکی کشور مشغول فعالیت هستند.
وی حلقه پایانی زنجیره آموزش را شرکتهای فناور و دانشبنیان دانست و گفت: امروز حدود ۱۴ هزار شرکت فناور و بیش از ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعالیت دارند که بخشی از دستاوردهای مهم علمی و فناوری کشور حاصل فعالیت همین مجموعههاست.
منادی با اشاره به دستاوردهای علمی کشور در سالهای اخیر افزود: در دوران کرونا، دانشمندان ایرانی موفق به تولید چندین نوع واکسن شدند و در حوزههایی همچون فناوری هستهای، موشکهای نقطهزن، لیزر، نانوفناوری و سایر فناوریهای پیشرفته نیز دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است.
وی با بیان اینکه علم در نهایت باید به ثروت و پیشرفت اقتصادی منجر شود، اظهار کرد: اگر زنجیره آموزش از دوران کودکی تا دانشگاه و سپس شرکتهای دانشبنیان بهدرستی شکل بگیرد، دانش تولیدشده میتواند به فناوری، محصول و ثروت تبدیل شود.
رئیس کمیسیون تحقیقات، آموزش و فناوری مجلس همچنین با اشاره به اولویتهای علمی کشور در برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، علوم و فناوریهای پیشران مورد توجه قرار گرفتهاند و حوزههایی همچون هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، الکترونیک و علوم شناختی از جمله حوزههایی هستند که باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.
منادی با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی گفت: انقلاب هوش مصنوعی آغاز شده و اگرچه کشور در ابتدای این مسیر قرار دارد، اما فاصله ایران با تحولات جهانی آنقدر زیاد نیست که نتوان آن را جبران کرد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای آموزشی هوش مصنوعی برای معلمان افزود: آموزش معلمان برای استفاده صحیح از هوش مصنوعی باید جدی گرفته شود و معلمانی که در این زمینه آموزش میبینند، میتوانند بهعنوان مربی و راهبر، دانش و مهارت خود را به سایر معلمان منتقل کنند.
منادی تصریح کرد: هوش مصنوعی قرار نیست جای انسان را بگیرد؛ بلکه باید به ابزاری در اختیار انسان تبدیل شود. این معلم و انسان است که باید هوش مصنوعی را مدیریت و هدایت کند، نه اینکه خود تحت تأثیر آن قرار بگیرد.
وی هشدار داد: سرعت پیشرفت هوش مصنوعی بسیار بالاست و اگر امروز آموزش استفاده صحیح از این فناوری را به دانشآموزان و معلمان ارائه نکنیم، در آینده با نسلی مواجه خواهیم شد که احساس میکند از تحولات علمی و فناوری جهان عقب مانده است.
رئیس کمیسیون تحقیقات، آموزش و فناوری مجلس در پایان با اشاره به برگزاری برنامههای مرتبط با هوش مصنوعی در استانهای مختلف کشور، بر ضرورت استمرار آموزش و توسعه مهارتهای فناورانه در میان معلمان و دانشآموزان تأکید کرد.