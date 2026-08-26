به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان امروز در جمع خبرنگاران گفت: این طرح‌ها با سرمایه گذاری ۲۴ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریالی در حوزه‌های آب و خاک، تولیدات گیاهی و دامی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی، برنامه ریزی و تعاون روستایی اجرا شده‌اند و در بخش‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های آب و خاک، افزایش تولید، فراوری محصولات، بهره وری منابع و تقویت امنیت غذایی استان نقش دارند و با ایجاد ۵۹۸ فرصت شغلی مستقیم و یکهزار و ۱۹۹ اشتغال غیر مستقیم زمینه بهره مندی دو هزار و ۳۴ خانوار را فراهم می‌کنند.



حاجی حسینی با اشاره به این که یزد از استان‌های بهره ور کشاورزی کشور است گفت: در حالی استان یزد یک درصد از منابع بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد که یک و نیم درصد تولیدات کشاورزی یعنی یک میلیون و هشتصد هزار تن محصول تولید می‌کند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به تولید حدود ۶۰۰ هزار تن محصول گلخانه‌ای در دو هزار و ۱۵۰ هکتار از اراضی این بخش اشاره کرد و افزود: سالانه ۳۶۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای استان به خارج از کشور صادر می‌شود.



حاجی حسینی یزد را جزو استان‌های پیشتاز در حوزه تجهیز چاه‌های کشاورزی به پنل‌های خورشیدی دانست که تاکنون ۲۲۱ حلقه چاه کشاورزی به برق خورشیدی تجهیز شده و سالانه با تولید ۱۲ و نیم مگا وات از ۷۰ مگا وات برق مصرفی ۱۵ درصد برق خود را تامین می‌کنند.