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همزمان با هفته دولت، ۲۱ طرح اقتصادی و عمرانی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان در شهرستان چرداول افتتاح و کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهرستان چرداول با جمعیتی ۴۶ هزار نفره، یکی از مناطق پرجمعیت استان با قابلیتهای مختلف در حوزههای اقتصادی، عمرانی، خدماتی و سرمایهگذاری است که اقدامات خوبی جهت توسعه اشتغال، آبادانی، رفاه مردم و درآمد پایدار در آن انجام شده است.
مطالبات مردم این شهرستان نیز عمدتاً شامل احداث سد چناره و اتمام طرح راه و تقاطع غیرهمسطح سرابله است.
در هفته دولت امسال، تعداد ۲۱ طرح و پروژه اقتصادی و عمرانی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان در چرداول افتتاح و یا کلنگزنی میشود که اشتغال ۱۹ نفر را بهصورت دائم در پی دارد.
در زمینه اقتصادی، افتتاح دو واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۴۵۰۰ قطعه، پروژه ایجاد زیرساخت گردشگری پارک جنگلی خرمکوه و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین از جمله این طرحهاست.
در زمینه عمرانی نیز میتوان به افتتاح محور ایلام-حمیل محدوده بانکول به طول ۵ کیلومتر، محور ایلام-حمیل محدوده شباب به سمت زنجیره، افتتاح ۴۸ واحد مسکن روستایی، افتتاح سالن ورزشی دوقلو سرابله، کلنگزنی مدرسه ششکلاسه الزهرا شباب، افتتاح سایت تلفن و اینترنت روستای برافتاببی، افتتاح سایت تلفن و اینترنت روستاهای هلت سرچقا و چالابزرد، افتتاح بهسازی چشمه تنگقیر، افتتاح مدرسه یککلاسه چالابزرد، کلنگزنی مدرسه اولیا شباب، افتتاح بهسازی راه عشایری شلهکش، کلنگزنی احداث فوریتهای پزشکی صیدنظری بخش آسمانآباد، کلنگزنی خانه بهداشت روستای وارگه، افتتاح بهسازی و آسفالت ۴ کیلومتر راههای شهرستان، افتتاح طرحهای هادی روستایی و همچنین ایمنسازی و بهسازی راهها به طول ۵ کیلومتر اشاره کرد.