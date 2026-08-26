به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جواد کاظم‌نسب الباجی در نشست تنظیم بازار خوزستان با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار گفت: در شرایط کنونی که کشور با جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی مواجه است، نبود نظارت دقیق و رها شدن قیمت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی شود.

وی افزود: همه مدیران و دستگاه‌های مسئول موظفند با تمام ظرفیت برای مدیریت بازار پای کار باشند و نتایج بازرسی‌های میدانی نیز باید به صورت مستمر و روزانه گزارش شود تا اقدامات لازم با سرعت و دقت انجام گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی و تمامی دستگاه‌های همکار باید با جدیت وارد عمل شده و اقدامات قانونی لازم را در حوزه تنظیم بازار انجام دهند.

کاظم‌نسب الباجی از تغییر زمان اعلام قیمت کالاهای اساسی خبر داد و گفت: برای ساماندهی و افزایش شفافیت نرخ‌ها، مقرر شد اعلام نرخ ۵۰ قلم کالای اساسی به جای روزهای دوشنبه، از این پس روزهای شنبه هر هفته انجام شود.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم با صداوسیمای خوزستان انجام شده است تا نرخ‌های مصوب به صورت مداوم در قالب زیرنویس به اطلاع عموم مردم برسد و خریداران از قیمت‌های واقعی کالاها مطلع شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تأکید کرد: فرمانداران و مدیران شهرستانی نیز موظفند این رویه را در تمامی شهرستان‌های استان اجرایی کنند.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای خوزستان در حوزه نظارت گفت: طرح ابتکاری و پایلوت نظارتی استان با پیگیری‌های انجام‌شده به قانون و مصوبه رسمی تبدیل و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کاظم‌نسب الباجی بر تقویت زیرساخت‌های رفاهی و عملیاتی مجمع نظارت تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی و اداره‌کل غله باید دفاتر خود را در این مجموعه تجهیز و امکانات رفاهی و پشتیبانی مناسبی برای بازرسان فراهم کنند.

وی همچنین خواستار استقرار نماینده تعزیرات حکومتی از ساعات اولیه صبح در محل مجمع نظارت شد و گفت: گزارش‌های روزانه باید دریافت و آمار حضور اکیپ‌های نظارتی دستگاه‌ها ثبت شود تا عملکرد مدیران در اعزام تیم‌های بازرسی به صورت دقیق ارزیابی و در صورت نیاز، تقدیر یا تذکر لازم انجام شود.