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مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت:ارائه خدمات سلامت دهان و دندان به مددجویان با هدف ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینههای درمانی خانوادههای کمبرخوردار در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا قربانی مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به تداوم ارائه خدمات پیشگیرانه، آموزشی و درمانی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، افزود: این خدمات در چارچوب تفاهمنامه مشترک کمیته امداد و معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارائه میشود.
قربانی با اشاره به اجرای این تفاهمنامه اظهار کرد: ارائه خدمات سلامت دهان و دندان به مددجویان با هدف ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینههای درمانی خانوادههای کمبرخوردار در دستور کار قرار دارد و بهصورت مستمر اجرا میشود.
وی افزود: کودکان زیر ۶ سال، کودکان ۶ تا ۱۴ سال و مادران باردار و شیرده از گروههای هدف این برنامه هستند و خدمات مورد نیاز آنان در حوزههای آموزشی، پیشگیرانه و درمانی ارائه میشود.
مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، خدمات سلامت دهان و دندان به مددجویان بهصورت رایگان ارائه میشود و در مراکز شهری نیز این خدمات با تعرفه دولتی در دسترس آنان قرار دارد.
قربانی ادامه داد: با حمایت کمیته امداد، هزینه خدمات مددجویان تا سقف پنج میلیون تومان توسط این نهاد تأمین میشود و افراد مشمول این حمایت تا سقف تعیینشده، هزینهای از محل منابع شخصی پرداخت نمیکنند.
وی با اشاره به آمار ارائه خدمات در سال گذشته گفت: حدود ۶۸ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در سال ۱۴۰۴ از خدمات سلامت دهان و دندان بهرهمند شدند و این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد.
مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تأکید کرد: تسهیل دسترسی به خدمات سلامت دهان و دندان، بهویژه برای گروههای آسیبپذیر، میتواند نقش مؤثری در شناسایی زودهنگام بیماریها، پیشگیری از عوارض و کاهش هزینههای درمانی داشته باشد.
غربالگری و آموزش در کنار خدمات درمانی
قربانی، غربالگری، ارائه خدمات پیشگیرانه و درمانهای ضروری، آموزش بهداشت دهان و دندان و برگزاری پویشهای آموزشی را از مهمترین محورهای این برنامه عنوان کرد.
وی افزود: توزیع اقلام بهداشتی و استفاده از ظرفیت گروههای جهادی برای ارائه خدمات نیز از دیگر اقدامات انجامشده در چارچوب این تفاهمنامه است.
مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در پایان بر ضرورت اطلاعرسانی درباره نحوه دسترسی مددجویان به خدمات تأکید کرد و گفت: توسعه آموزشهای سلامت، تقویت خودمراقبتی و افزایش آگاهی گروههای هدف، در کنار ارائه خدمات درمانی، از اولویتهای برنامه سلامت دهان و دندان کشور است.