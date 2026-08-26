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مردم پایتخت مقاومت اسلامی در شبهای اقتدار ملی، در میادین پر شورتر ازگذشته حضوری حماسی دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،۱۷۸شب از اجتماع مردم در دفاع از نظام اسلامی، پرچم و قانون اساسی جمهوری اسلامی میگذرد و مردم همچنان پر صلابتتر از گذشته در خیابانها و میادین حاضر میشوند.
انسجام اجتماعی، همدلی و مواسات، وحدت مردم و مسئولان، بیش از گذشته تاب آوری اجتماعی را بالا برده و سرمایه اجتماعی جدیدی خلق کرده که نمود آن را میتوان در اجتماعات شبانه مردمی دید و اینک این شور حماسی به ۱۷۸ امین شب حضور ایرانیان رسیده است.