به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،۱۷۸شب از اجتماع مردم در دفاع از نظام اسلامی، پرچم و قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد و مردم همچنان پر صلابت‌تر از گذشته در خیابان‌ها و میادین حاضر می‌شوند.

انسجام اجتماعی، همدلی و مواسات، وحدت مردم و مسئولان، بیش از گذشته تاب آوری اجتماعی را بالا برده و سرمایه اجتماعی جدیدی خلق کرده که نمود آن را می‌توان در اجتماعات شبانه مردمی دید و اینک این شور حماسی به ۱۷۸ امین شب حضور ایرانیان رسیده است.