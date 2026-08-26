به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم قرعه کشی نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان در تهران برگزار شد.

در مراسم قرعه کشی نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان ایران که با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون در مرکز ملی فوتبال برگزار شد، نمایندگان باشگاه‌های ۱۰ تیم لیگ برتر حضور داشتند.

تیم وارش نوشهر که به همراه تبم استقلال تهران، امسال و برای نخستین بار به لیگ برتر فوتبال صعود کرده حریفان خود را شناخت.

نماینده مازندران در فصل جدید این رقابت‌ها به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود.

*برنامه کامل لیگ برتر فوتبال زنان:

هفته اول:

سنگین ماشین ایستا – خاتون بم

پرسپولیس تهران – آوا تهران

سپاهان اصفهان – ملوان بندرانزلی

گل‌گهر سیرجان – وارش نوشهر

استقلال تهران – پالایش گاز ایلام

هفته دوم:

خاتون بم – استقلال تهران

پالایش گاز ایلام – گل‌گهر سیرجان

وارش نوشهر – سپاهان اصفهان

ملوان بندرانزلی – پرسپولیس تهران

آوا تهران – سنگین ماشین ایستا

هفته سوم:

آوا تهران – خاتون بم

گل‌گهر سیرجان – استقلال تهران

سنگین ماشین ایستا – ملوان بندرانزلی

پرسپولیس تهران – وارش نوشهر

سپاهان اصفهان – پالایش گاز ایلام

هفته چهارم:

ملوان بندرانزلی – آوا تهران

خاتون بم – گل‌گهر سیرجان

استقلال تهران – سپاهان اصفهان

پالایش گاز ایلام – پرسپولیس تهران

وارش نوشهر – سنگین ماشین ایستا

هفته پنجم:

پرسپولیس تهران – استقلال تهران

سپاهان اصفهان – گل‌گهر سیرجان

خاتون بم – ملوان بندرانزلی

آوا تهران – وارش نوشهر

سنگین ماشین ایستا – پالایش گاز ایلام

هفته ششم:

سپاهان اصفهان – خاتون بم

پالایش گاز ایلام - آوا تهران

وارش نوشهر - ملوان انزلی

گل‌گهر سیرجان - ملوان انزلی

استقلال تهران - سنگین ماشین ایستا

هفته هفتم:

آوا تهران - استقلال تهران

سنگین ماشین ایستا - گل‌گهر سیرجان

پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان

خاتون بم - وارش نوشهر

ملوان انزلی - پالایش گاز ایلام

هفته هشتم:

پرسپولیس تهران - خاتون بم

گل‌گهر سیرجان- آوا تهران

استقلال تهران - ملوان انزلی

پالایش گاز ایلام - وارش نوشهر

سپاهان اصفهان - سنگین ماشین ایستا

هفته نهم:

وارش نوشهر - استقلال تهران

ملوان انزلی - گل‌گهر سیرجان

آوا تهران - سپاهان اصفهان

سنگین ماشین ایستا - پرسپولیس تهران

خاتون بم - پالایش گاز ایلام