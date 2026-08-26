به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در پنج ماهه امسال، حدود هشت هزار و ۷۳۱ واقعه ازدواج در این استان ثبت شد.

مجتبی یکتامنش افزود: در این مدت، کشور شاهد کاهش یک درصدی ثبت ازدواج نسبت به مدت مشابه پارسال بود.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان هم در حاشیه دوره آموزشی تبیین و توجیه طرح «فتحان» با هدف شناسایی و رفع موانع فرزندآوری و با تأکید بر نقش‌آفرینی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بهداشت و کنشگران مردمی گفت:طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین ایران زمین) در شهرستان‌های استان اصفهان با رویکرد خانواده و محله محوری آغاز شد.

مریم فاتحی زاده، فتحان را یکی از مهم‌ترین طرح‌های جمعیتی استان بیان و اعلام کرد:این طرح با رویکردی عملیاتی، چهره‌به‌چهره، خانواده‌محور و محله‌محور، درصدد شناسایی و رفع موانع فرزندآوری و ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری است.

به گفته امیرحسین بانکی پور رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، طبق پژوهش‌های دانشگاهی، کاهش ۵۲ درصدی سقط جنین از دستاورد‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

مسئول مرکز مردمی نفس استان اصفهان گفت: بیش از ۵۱۰ خانم باردار برای دریافت مشاوره حفظ حیات جنین داشتیم.

مهرداد اسدی افزود: همچنین در سه ماهه اول سال، بیش از ۷۰ نفر مشاوره موفق درباره حفظ حیات جنین داشتیم

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مادر باردار در حال دریافت مشاوره هستند.