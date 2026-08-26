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ثبت واقعه ازدواج، پنج ماهه امسال در استان اصفهان، چهار درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در پنج ماهه امسال، حدود هشت هزار و ۷۳۱ واقعه ازدواج در این استان ثبت شد.
مجتبی یکتامنش افزود: در این مدت، کشور شاهد کاهش یک درصدی ثبت ازدواج نسبت به مدت مشابه پارسال بود.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان هم در حاشیه دوره آموزشی تبیین و توجیه طرح «فتحان» با هدف شناسایی و رفع موانع فرزندآوری و با تأکید بر نقشآفرینی دستگاههای اجرایی، شبکه بهداشت و کنشگران مردمی گفت:طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین ایران زمین) در شهرستانهای استان اصفهان با رویکرد خانواده و محله محوری آغاز شد.
مریم فاتحی زاده، فتحان را یکی از مهمترین طرحهای جمعیتی استان بیان و اعلام کرد:این طرح با رویکردی عملیاتی، چهرهبهچهره، خانوادهمحور و محلهمحور، درصدد شناسایی و رفع موانع فرزندآوری و ترغیب خانوادهها به فرزندآوری است.
به گفته امیرحسین بانکی پور رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، طبق پژوهشهای دانشگاهی، کاهش ۵۲ درصدی سقط جنین از دستاوردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
مسئول مرکز مردمی نفس استان اصفهان گفت: بیش از ۵۱۰ خانم باردار برای دریافت مشاوره حفظ حیات جنین داشتیم.
مهرداد اسدی افزود: همچنین در سه ماهه اول سال، بیش از ۷۰ نفر مشاوره موفق درباره حفظ حیات جنین داشتیم
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مادر باردار در حال دریافت مشاوره هستند.