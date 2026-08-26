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محمدجواد موحد، از تهیه کنندگان مجموعه تلویزیونی سرو، سپید، سرخ گفت: در فصل دوم فرصت بیشتری برای انتخاب سازندگان، موضوعها و متنها داشتیم و همین موضوع کمک کرد انتخابهای دقیقتری داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد موحد، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به تفاوتهای فصل دوم این مجموعه با فصل نخست گفت: فرصت بیشتر برای انتخاب موضوع، نگارش فیلمنامه، انتخاب کارگردان و عوامل تولید باعث شد فصل دوم از نظر کیفیت متن و پرداخت تصویری متفاوت باشد و جلوههای ویژه و فضای جنگی نیز در قسمتهای جدید حضور پررنگتری پیدا کند.
وی درباره روند تولید فصل دوم مجموعه «سرو، سپید، سرخ» افزود: فصل نخست این مجموعه تنها یک روز پس از آغاز جنگ تولید شد و به دلیل شرایط خاص آن دوره، فرصت محدودی برای انتخاب و پرداخت موضوع ها وجود داشت. با این حال، نزدیکی عوامل تولید به فضای واقعی جنگ باعث شد حالوهوای آن مقطع به شکل مستقیمتری در اثر منعکس شود.
وی افزود: در فصل دوم فرصت بیشتری برای انتخاب سازندگان، موضوع ها و متنها داشتیم و همین موضوع کمک کرد انتخابهای دقیقتری داشته باشیم. در فصل نخست گاهی تنها دو تا سه روز پیشتولید انجام میشد و گروه وارد مرحله فیلمبرداری میشد، اما در فصل دوم برای انتخاب بازیگران، عوامل و چیدمان تولید زمان بیشتری در اختیار داشتیم.
موحد ادامه داد: البته همچنان تلاش کردیم تولید با سرعت بالایی انجام شود و نسبت به یک مجموعه معمول تلویزیونی، روند تولید فشردهتر بود. بعضی از قسمتها حتی حدود یک ماه و نیم پیش از پخش آماده شده بودند، اما به دلیل اقتضائات آنتن، زمان پخش متفاوت شد.
این تهیهکننده با اشاره به تفاوتهای بصری فصل دوم گفت: در قسمتهای جدید استفاده از جلوههای ویژه بیشتر شده و فضای تصویری جنگیتر است. در فصل اول به دلیل شرایط تولید و محدودیتهای موجود، امکان استفاده گسترده از این ظرفیتها وجود نداشت، اما در فصل دوم شرایط تولیدی مناسبتر شد و این تفاوت در محصول نهایی نیز قابل مشاهده است.
وی درباره موضوع های فصل دوم نیز گفت: در فصل نخست تلاش کردیم به دلیل محدودیتهای تولید، قصهها در مقیاس کوچکتر و عمدتاً در یک خانواده یا جامعه محدود روایت شوند. اما پس از پایان جنگ، موصوعات متعددی از اتفاقات و قهرمانیهایی که در دوران جنگ رخ داده بود، به دست ما رسید که برخی از آنها در زمان وقوع جنگ برای ما شناختهشده نبود.
موحد به روایتهایی از خلبانان ارتش و حمله به اهدافی در کویت و قطر اشاره کرد و گفت: برخی از این داستانها بعد از جنگ مطرح و مستنداتشان منتشر شد. در فصل دوم دست ما برای پرداختن به این موضوعات بازتر بود و در کنار داستانهای اجتماعی و روایت مردم، موضوعات ملیتر نیز وارد مجموعه شد.
وی درباره شیوه تولید داستانی مجموعه گفت: یکی از ویژگیهای متفاوت «سرو، سپید، سرخ» این بود که گروههای تولیدی به صورت موازی و همزمان با چند کارگردان فعالیت میکردند. در برخی مقاطع حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از اهالی سینما به شکل همزمان در بخشهای مختلف طرح مشغول به کار بودند و گروهها در شهرهای مختلف فعالیت میکردند.
موحد این شیوه تولید را تجربهای متفاوت برای تهیهکنندگان دانست و افزود: مدیریت چند گروه تولیدی، حفظ کیفیت اثر، کنترل تعداد روزهای فیلمبرداری و هماهنگی با مدیران فیلمبرداری و کارگردانهای مختلف تجربه متفاوتی بود. حتی همکاری همزمان با چند مدیر فیلمبرداری با سلیقهها و نگاههای متفاوت، تجربه تازهای برای ما ایجاد کرد.
وی درباره فرآیند شکلگیری فیلمنامهها گفت: پیش از تولید، یک کارگروه تولید داشتیم که در آن کارگردانها دور هم جمع میشدند و ایدههایشان را مطرح میکردند. گاهی ایده متعلق به خود کارگردان بود و گاهی ایده دیگری را دنبال میکردند. این ایدهها در یک فرآیند گروهی به قصه و سپس متن تبدیل میشدند و به همین دلیل، فرآیند نگارش در این پروژه شکل متفاوتی داشت.
تهیهکننده «سرو، سپید، سرخ» درباره آزادی عمل کارگردانها نیز افزود: کارگردانها در انتخاب موضوع و متن آزادی عمل داشتند، اما باید قصه را متناسب با قالب مجموعه آماده میکردند. برخی ایدهها برای فیلم سینمایی یا تلهفیلم مناسب بودند و تولید آنها به ۱۵، ۲۰ یا حتی ۵۰ روز زمان نیاز داشت، در حالی که قسمت های این مجموعه باید در حدود ۴۰ تا ۴۳ دقیقه و طی شش یا هفت روز تولید میشدند.
موحد درباره انتخاب کارگردانهای فصل دوم گفت: برای انتخاب کارگردانها فهرستی حدود ۴۰ تا ۴۵ نفره شکل گرفت، برخی از آنها خودشان برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کرده بودند و برخی دیگر نیز از سوی گروه تولید دعوت شدند. در میان آنها هم کارگردانهای باسابقه سینما و تلویزیون حضور داشتند و هم فیلمسازان جوان و فعال در حوزه فیلم کوتاه.
وی افزود: در فصل دوم نیز تلاش کردیم از ظرفیت فیلمسازان جوان استفاده کنیم. برای نمونه، برخی کارگردانهایی که هنوز فیلم بلند تولید نکرده بودند، در این مجموعه فرصت ساخت یک قسمت و داستان را پیدا کردند و بعضی از این آثار نیز مورد توجه قرار گرفتند.
موحد درباره احتمال ساخت فصل سوم «سرو، سپید، سرخ» نیز گفت: پیشنهاد ساخت فصلهای بعدی از سوی مجموعه سیمافیلم مطرح شده و ما نیز در حال جمعآوری موضوعات و بررسی گزینههای کارگردانی هستیم. این مدل مجموعه تلویزیونی به دلیل نزدیکی موضوعات آن با اتفاقات روز میتواند همچنان ادامه پیدا کند و حتی در قالبهای مناسبتی یا بدون مناسبت تولید شود. هنوز فصل سوم وارد مرحله اجرایی نشده، اما قصد ادامه این مسیر را داریم و در حال بررسی و آمادهسازی مقدمات آن هستیم.