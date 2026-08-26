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لیگ کاراته وان جوانان برای تشکیل تیم دانش آموزی به منظور اعزام به مسابقات ژیمنازیاد برزیل، مهر برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ کاراته وان جوانان در دو بخش کاتا (تیمی و انفرادی) و کومیته انفرادی دختران و پسران، رده سنی جوانان برگزار میشود.
مسابقات پسران ۶ و ۷ مهر و رقابتهای دختران ۸، ۹ و ۱۰ مهر در سالن شهید کبگانیان تهران خواهد بود.
اوزان مسابقات:
پسران: ۵۵-، ۶۱-، ۶۸-، ۷۶- و ۷۶+ کیلوگرم
دختران: ۴۸-، ۵۳-، ۵۹-، ۶۶- و ۶۶+ کیلوگرم
ارفاق وزن در کومیته نسبت به اوزان رسمی اعلامشده، یک کیلوگرم است.
شرکتکنندگان در بخش کاتای انفرادی موظف به اجرای کاتاها از لیست مورد تأیید فدراسیون جهانی کاراته هستند و اجرای کاتای تکراری پس از پنج دور مجاز است.
مسابقات ژیمنازیاد در برزیل قرار است آذر امسال برگزار شود.