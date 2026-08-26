لیگ کاراته وان جوانان برای تشکیل تیم دانش آموزی به منظور اعزام به مسابقات ژیمنازیاد برزیل، مهر برگزار می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ کاراته وان جوانان در دو بخش کاتا (تیمی و انفرادی) و کومیته انفرادی دختران و پسران، رده سنی جوانان برگزار می‌شود.

مسابقات پسران ۶ و ۷ مهر و رقابت‌های دختران ۸، ۹ و ۱۰ مهر در سالن شهید کبگانیان تهران خواهد بود.

اوزان مسابقات:

پسران: ۵۵-، ۶۱-، ۶۸-، ۷۶- و ۷۶+ کیلوگرم

دختران: ۴۸-، ۵۳-، ۵۹-، ۶۶- و ۶۶+ کیلوگرم

ارفاق وزن در کومیته نسبت به اوزان رسمی اعلام‌شده، یک کیلوگرم است.

شرکت‌کنندگان در بخش کاتای انفرادی موظف به اجرای کاتا‌ها از لیست مورد تأیید فدراسیون جهانی کاراته هستند و اجرای کاتای تکراری پس از پنج دور مجاز است.

مسابقات ژیمنازیاد در برزیل قرار است آذر امسال برگزار شود.