کتابخانه عمومی شهدای هماشهر از توابع شهرستان سپیدان، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین افتتاح کتابخانه عمومی شهدای هماشهر سپیدان، امروز چهارشنبه چهارم شهریور با حضور جمعی از مسئولین برگزار شد.

این کتابخانه به عنوان دومین کتابخانه عمومی شهرستان سپیدان، در زیربنایی به مساحت ۲۶۰ مترمربع احداث و تجهیز شده است و با افتتاح آن، مجموع کتابخانه‌های عمومی استان فارس به ۲۷۸ باب افزایش یافت.

طرح کتابخانه هماشهر به همت خیرین آغاز و با اعتبارات دولتی تکمیل شد و برای اجرای این طرح، در مجموع ۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که شامل ۸ میلیارد تومان هزینه ساخت و ساز، ۲ میلیارد تومان هزینه تجهیزات و یک میلیارد تومان برای تأمین منابع کتاب و نشریات است.

هماشهر سپیدان از شهر‌های فاقد کتابخانه استان بود و کتابخانه عمومی شهدای هماشهر با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در تمامی شهر‌های فارس و گسترش دسترسی مردم به کتاب و منابع اطلاعاتی به بهره‌برداری رسیده است.

این کتابخانه با فراهم‌کردن فضای مناسب برای مطالعه و دسترسی به منابع کتابخانه‌ای، زمینه ارائه خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای به مردم هماشهر و مناطق پیرامون را فراهم می‌کند.