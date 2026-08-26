سرگرد مرتضی رجبی‌پور، به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت شیلات کیش معرفی و از زحمات سعید جهان پیما، فرمانده سابق قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جلسه تودیع و معارفه فرمانده جدید یگان شیلات کیش، با حضور فرمانده یگان حفاظت سازمان شیلات ایران، به میزبانی بخشداری کیش برگزار شد.

در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات صیادان، برخورد با هرگونه صید غیرمجاز و جمع‌آوری ادوات ممنوعه صید، بحث و تبادل نظر شد و تعامل و هم‌افزایی عوامل انتظامی، پایگاه دریابانی و صیادان با یگان حفاظت شیلات کیش مورد تأکید و در اولویت قرار گرفت.

محبوبه کرمی، بخشدار کیش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید یگان حفاظت شیلات کیش بر حمایت از بومیان کیش و جامعه صیادان کیش تأکید کرد.

مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید یگان حفاظت شیلات کیش با حضور سرهنگ شعبان‌پور فرمانده یگان حفاظت سازمان شیلات ایران، سرهنگ احسانی فرمانده یگان حفاظت شیلات استان هرمزگان، محبوبه کرمی بخشدار کیش، سرهنگ برومندی رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ویژه کیش، سرهنگ جاوید‌منش جانشین پایگاه دریابانی کیش، پیمان هاشمی رئیس شیلات کیش، فرزاد شادی رئیس بندرگاه صیادی، اعضای تعاونی صیادان و جمعی از صیادان و بومیان کیش برگزار شد.