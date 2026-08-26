

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ریحانه کرامتی، شاعر، درباره رهبر شهید انقلاب و پای کار بودن ملت مبعوث شعری سروده است.



یک چله غم، یک چله اشک و بیقراری

یک چله داغِ روی داغ و سوگواری



جغرافیا، آب و هوا ، هم داغدارند

رفتی، زمستانی شد ایام ِبهاری



از اینکه بعدِ رفتنِ تو زنده هستم،

چیزی ندارم غیرِ حسِ شرمساری



نقشِ تو تا روز قیامت، بر دل ماست

تو یک شهیدی، زنده هستی، ماندگاري



آقا !خیالت جمع! این مردم که گفتی:

مبعوث هستند از پی انجام کاری،



مأیوس می‌سازند امید دشمنان را

با اتحاد و همدلی و هوشیاری



این انقلاب و خاکِ پاک و پرچمش را

داری به دستِ خوب قومی، میسپاری!



نامش بلند آوازه‌تر خواهد شد ایران

تاریخ، خواهد گفت از این مردم، آری



آن مردمی که در خیابان، بمب‌باران ...

تا پای جان ماندند روزی روزگاری