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لوح «دستگاه برگزیده» بخش «یاور فتح» بیستویکمین دوره جشنواره شهید رجایی، بهدلیل عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خدمترسانی و مدیریت بحران در طول جنگ تحمیلی، از سوی رئیسجمهور به وزیر صمت اعطا شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم اختتامیه بیستویکمین دوره جشنواره شهید رجایی، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، لوح تقدیر «دستگاه برگزیده» بخش «یاور فتح» این جشنواره را به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعطا کرد.
در متن لوح تقدیر رئیسجمهور، از تلاشها، عملکرد و خدمات وزارت صمت در خدمترسانی به مردم و مدیریت بحران در طول جنگ تحمیلی قدردانی شده است.
در این لوح آمده است:
پیشرفت روزافزون ایران اسلامی؛ بیتردید مرهون عزم راسخ، فداکاری و عملکرد ارزشمند خدمتگزاران صدیق، متعهد و کاردانی است که با ایثار و تعهدی مثالزدنی در مسیر خدمت به مردم شریف میهن و تحقق مأموریتهای محوله از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و برگ زرین دیگری بر کارنامه پرافتخار این نظام مقدس رقم زدهاند.
ضمن ارجنهادن به همت والا و مساعی صادقانه جنابعالی و کارکنان خدوم وزارت متبوع در خدمترسانی به مردم و مدیریت بحران در طول جنگ تحمیلی؛ مراتب خرسندی خود را از تلاش کلیه نقشآفرینان و کسب عنوان «دستگاه برگزیده» بخش «یاور فتح» بیست و یکمین دوره جشنواره شهید رجایی (سال ۱۴۰۵)، صمیمانه ابراز مینمایم.
امید است در سایه الطاف الهی، با تأسی به سیره قائد شهید انقلاب اسلامی (قدس سره الشریف) و هدایت داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در استمرار مسیر خدمت بیمنت به مردم و عزت و سرافرازی ایران عزیز اسلامی موفق و سربلند باشید.