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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در هفته دولت امسال ۴۰ طرح کشاورزی با اعتبار ۱.۸ همت در بخشهای مختلف از جمله صنایع غذایی، باغداری و بخشهای دیگر کشاورزی افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی ادامه داد: افتتاح این طرحها برای ۲۰۸ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی در بر دارد و ۹۳ درصد از این رقم، آورده شخصی سرمایهگذاران است و این امر در شرایط محدودیت منابع دولتی اهمیت ویژهای داشته و نشاندهنده وجود امنیت و پایداری در سرمایهگذاری مربوط به بخش کشاورزی در استان محسوب میشود.
وی با اشاره به تأثیرپذیری عمیق بخش کشاورزی از وضعیت اقتصادی و افزایش سرسامآور هزینههای تولید بر نقش راهبردی این بخش در تأمین امنیت غذایی به عنوان زیرشاخه امنیت ملی تأکید کرد و گفت: خوشبختانه با همت و کار تولیدکنندگان، مشکلی در فراوانی کالا به وجود نیامده و دشمن در برنامهریزی برای کالاهای اساسی ناکام ماند. امنیت غذایی زیرشاخه امنیت ملی و اساسیترین بحث کشور ما است و به همین دلیل نیز دشمن روی کالاهای اساسی برنامههای شومی دارد.
وی در خصوص توسعه گلخانهها اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۰ هکتار گلخانه دارای پروانه بهرهبرداری و همین مقدار نیز دارای پروانه تأسیس با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۷۰ درصد در سطح استان وجود دارد.
شفیعی در مورد صنعت طیور استان گفت: سهمیه ماهانه جوجهریزی استان ۴.۸ میلیون قطعه است که در مردادماه به ۵.۱ میلیون قطعه رسید و رتبه کشوری استان در این زمینه از نهم در سال گذشته به هفتم در سال جاری ارتقا یافت. وی تأکید کرد: توسعه زنجیرههای تولید در اولویت سیاست وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.