در حالی که توافقات تجاری و کاهش تعرفه‌ها مسیر ورود کالاهای ایرانی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را هموار کرده است، اما بررسی ضوابط فنی نشان می‌دهد موفقیت پایدار در این بازار ۲۰۰ میلیون نفری، نیازمند عبور از «سد فنی مقررات اجباری» (TR CU) است؛ الزاماتی که بی‌توجهی به آنها می‌تواند محموله‌های صادراتی را در مرزهای گمرکی متوقف یا با برگشت کالا مواجه کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما،براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران گسترش مناسبات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان)، فرصت کم‌نظیری را برای جهش صادرات غیرنفتی فراهم کرده است. با این حال، تحلیل سند «استانداردهای اجباری اتحادیه اقتصادی اوراسیا» نشان می‌دهد که تجارت با این منطقه فراتر از توافق‌های تعرفه‌ای بوده و ورود کالا مستلزم تطبیق دقیق با شبکه پیچیده‌ای از مقررات فنی مشترک با شناسه TR CU است.

مقررات فنی؛ خط مقدم پذیرش کالا در مقصد بر اساس این مقررات، طیف گسترده‌ای از اقلام صادراتی ایران از جمله صنایع غذایی، محصولات بهداشتی و آرایشی، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات برقی کم‌ولتاژ، صنایع بسته‌بندی، محصولات پلیمری و تجهیزات تحت فشار پیش از بارگیری و ارسال، باید فرآیند دقیق ارزیابی انطباق را طی کنند.

این مقررات تفکیک دقیقی میان الزامات ایجاد کرده است؛ برای نمونه:

صنایع غذایی (TR CU 022/2011 & 029/2012): برچسب‌گذاری مواد غذایی نه‌تنها نیازمند درج مشخصات کامل ترکیبات، تاریخ مصرف و هشدارهای سلامتی به زبان مقصد است، بلکه استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای درباره افزودنی‌ها و نگهدارنده‌ها اعمال می‌شود.

محصولات حساس و بهداشتی (TR CU 009/2011): در گروه‌های آرایشی، بهداشتی و اقلام مرتبط با کودکان، دریافت «گواهی ثبت دولتی» (State Registration Certificate) به عنوان یک پیش‌شرط غیرقابل اغماض تعیین شده است. تجهیزات صنعتی و الکتریکی (TR CU 004/2011 & 010/2011): ایمنی عملکردی و آزمون‌های آزمایشگاهی معتبر برای ادوات برقی و ماشین‌آلات، ملاک صدور اجازه ورود به بازار است.

دوگانه «گواهی انطباق» و «اظهارنامه انطباق»؛ تفاوت در هزینه و مسئولیت یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های صادراتی، عدم تفکیک دقیق میان دو ابزار اصلی احراز کیفیت در اوراسیاست

گواهی انطباق (Certificate of Conformity): مستلزم ارزیابی سخت‌گیرانه توسط نهادها و آزمایشگاه‌های مرجع و مورد تأیید اتحادیه است که عموماً برای کالاهای با ریسک بالا اعمال می‌شود.

اظهارنامه انطباق (Declaration of Conformity): مبتنی بر ارائه مستندات فنی و خوداظهاری مسئولانه شرکت صادرکننده/واردکننده است. انتخاب نادرست مسیر ارزیابی یا عدم نشانه‌گذاری محصول با علامت انطباق اوراسیا (EAC)، از عمده‌ترین دلایل توقف کالاها در بنادر و گمرکات ورودی به شمار می‌رود.

ضرورت تغییر رویکرد: از «صادرات سنتی» به «تولید منطبق با استاندارد مقصد»

تحلیل رفتار بازار اوراسیا حاکی از آن است که رویکرد سنتی «تولید برای بازار داخل و مازاد برای صادرات» دیگر در این بلوک اقتصادی پاسخگو نیست. صادرکنندگان ایرانی برای تثبیت سهم خود نیازمند اقداماتی فوری در سه سطح هستند: شناسایی دقیق کدهای فنی: پیش از انعقاد قرارداد، کدهای TR CU مرتبط با محصول تعیین و الزامات آزمایشگاهی آن پیگیری شود.

اصلاح بسته‌بندی و لیبلینگ: انطباق کامل بسته‌بندی با مقررات ایمنی و زبانی بازار هدف انجام پذیرد.

ایجاد آزمایشگاه‌های همکار و نهادهای گواهی‌دهنده مشترک: تسهیل فرآیند صدور گواهی‌ها در داخل کشور از طریق نهادهای رسمی استاندارد برای کاهش زمان و هزینه‌های صادرات.

نکات طلایی برای صادرکنندگان:

پیش‌نیاز قرارداد: دریافت تاییدیه‌های کیفی (گواهی یا اظهارنامه انطباق) پیش از ارسال محموله.

برچسب‌گذاری (لیبلینگ): درج اطلاعات فنی و هشداری مطابق با مقررات TR CU 022 به زبان کشور مقصد.

ثبت دولتی: الزام دریافت مجوز ثبت دولتی برای محصولات آرایشی، بهداشتی و غذایی حساس.

علامت EAC: الزام درج نشان انطباق اتحادیه اوراسیا روی بسته‌بندی پس از طی مراحل قانونی.