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مهلت ارسال آثار به چهارمین مهرواره ملی «بچههای مقاومت» در بخشهای فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهش تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان اعلام کرد: مهلت ارسال آثار به چهارمین مهرواره ملی «بچههای مقاومت» تا ۳۰ مهرماه تمدید شده است.
این مهرواره با محورهای ایثار، مقاومت و پایداری، رهبر شهید، شهدای کربلا، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و رمضان، مقاومت و مظلومیت کودکان غزه و شهدای کودک برگزار میشود.
چهارمین مهرواره ملی «بچههای مقاومت» در بخشهای فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهش برگزار میشود.
در بخش فرهنگی، رشتههای قصهگویی، نقالی، پردهخوانی، پادکست قصهگویی و روایتگری، در بخش هنری خوشنویسی و نقاشی، در بخش ادبی شعر و داستان کوتاه و در بخش پژوهش نیز جستارنویسی پیشبینی شده است.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در بخش فرهنگی از طریق نشانی khz.kpf.ir/b_arbaeen ثبت و بارگذاری کنند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره بخش فرهنگی و قصهگویی نیز میتوان با شمارههای ۰۶۱۵۲۵۷۵۲۱۰ و ۰۹۱۶۱۵۰۲۱۰۰ تماس گرفت یا در پیامرسان به شناسه @Sakinehshanbedi313 پیام داد.