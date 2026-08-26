مهلت ارسال آثار به چهارمین مهرواره ملی «بچه‌های مقاومت» در بخش‌های فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهش تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به مهرواره ملی «بچه‌های مقاومت» تا ۳۰ مهر

تمدید مهلت ارسال آثار به مهرواره ملی «بچه‌های مقاومت» تا ۳۰ مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان اعلام کرد: مهلت ارسال آثار به چهارمین مهرواره ملی «بچه‌های مقاومت» تا ۳۰ مهرماه تمدید شده است.

این مهرواره با محورهای ایثار، مقاومت و پایداری، رهبر شهید، شهدای کربلا، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و رمضان، مقاومت و مظلومیت کودکان غزه و شهدای کودک برگزار می‌شود.

چهارمین مهرواره ملی «بچه‌های مقاومت» در بخش‌های فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهش برگزار می‌شود.

در بخش فرهنگی، رشته‌های قصه‌گویی، نقالی، پرده‌خوانی، پادکست قصه‌گویی و روایتگری، در بخش هنری خوش‌نویسی و نقاشی، در بخش ادبی شعر و داستان کوتاه و در بخش پژوهش نیز جستارنویسی پیش‌بینی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در بخش فرهنگی از طریق نشانی khz.kpf.ir/b_arbaeen ثبت و بارگذاری کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره بخش فرهنگی و قصه‌گویی نیز می‌توان با شماره‌های ۰۶۱۵۲۵۷۵۲۱۰ و ۰۹۱۶۱۵۰۲۱۰۰ تماس گرفت یا در پیام‌رسان به شناسه @Sakinehshanbedi313 پیام داد.