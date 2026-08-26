به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر در نخستین نشست تخصصی خود با مدیران، کارشناسان و کارکنان معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور، با تبریک فرارسیدن هفته وحدت، ضمن تبیین رویکرد‌های مدیریتی جدید، چشم‌اندازی نوین از نظارت هوشمند و حمایت از سرمایه انسانی را ترسیم کرد.

تأکید بر گذار به نظارت هوشمند

رئیس سازمان بازرسی در بخش اول سخنان خود، بر لزوم تغییر رویکرد از نظارت سنتی به نظارت هوشمند تأکید کرد. وی با اشاره به سرعت بالای تحول دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در شرایطی که نظام حکمرانی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند و فرآیند‌های اداری در دستگاه‌ها به سرعت دیجیتالی می‌شوند،ادامه روش‌های سنتی نظارت کارآمد نخواهد بود. سازمان باید با بهره‌گیری از ابزار‌های هوشمند، نظارتی متناسب با سرعت تحولات اجرایی ایجاد کند تا بتواند در مقابله با تخلفات، گامی پیش‌دستانه بردارد.

دستور تدوین دستورالعمل جامع هوش مصنوعی

جهانگیر در خصوص جایگاه هوش مصنوعی در سازمان، ضمن مأموریت به معاونت راهبردی و مدیریت منابع برای ایجاد واحد‌های تخصصی هوش مصنوعی در تمامی معاونت‌ها، تأکید کرد که این فناوری باید به عنوان ابزاری کمکی در اختیار بازرسان قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد که تفکر تحلیلی و استنتاج نهایی گزارش‌ها باید توسط بازرس صورت گیرد و هوش مصنوعی نباید جایگزین تفکر انسانی در تدوین پیشنهاد‌ها و گزارش‌ها شود. در این راستا دستور تدوین دستورالعمل جامع برای بهره‌برداری بهینه از هوش مصنوعی در گزارش‌ها را صادر کرد.

تعامل با رسانه‌ها برای شناسایی چالش‌ها

رئیس سازمان بازرسی با استناد به توصیه‌های قائد شهید امت اسلامی و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در مورد ارتقای سطح اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه، بر اهمیت تبیین رسانه‌ای اقدامات سازمان تأکید کرد. وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در شکل‌گیری افکار عمومی، از اصحاب رسانه خواست تا به منظور توجه حداکثری به نیاز‌ها و دغدغه‌های مردم، در شناسایی مشکلات به سازمان بازرسی یاری رسانند. جهانگیر خاطرنشان کرد این تعامل دوسویه، علاوه بر ارتقای سطح شفافیت، سازمان را قادر می‌سازد تا با بهره‌گیری از گزارش‌های میدانی و مستند رسانه‌ها، گلوگاه‌های فساد و مشکلات مردم را با سرعت و دقت بیشتری شناسایی و پیگیری کند.

تمرکز بر حوزه‌های تخصصی و پرهیز از موضوعات غیرمرتبط

جهانگیر با تفکیک مفاهیم «نظارت» و «بازرسی»، بر ضرورت تمرکز بر وظایف تخصصی تأکید و خاطرنشان کرد که سازمان باید از ورود به موضوعاتی که خارج از حیطه تخصصی بازرسی است پرهیز کند. وی همچنین دستور داد طی ۳۰ روز آینده، گزارش جامع اولویت‌های معاونت‌ها جهت بازبینی و ارتقا ارائه شود.