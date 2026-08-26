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سپردن مسئولیت‌ها به افراد توانمند، زمینه‌ساز پیشرفت و تقویت اعتماد مردم است

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت سپردن مسئولیت‌ها به افراد شایسته و کاردان، تصریح کرد که پیشرفت ایران و تقویت اعتماد مردم در گرو ارزیابی عادلانه عملکرد‌ها و فراهم کردن میدان حضور برای جوانان، نخبگان و نیرو‌های توانمند است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۱۶:۱۶
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برچسب ها: رئیس جمهور ، جشنواره شهید رجایی
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