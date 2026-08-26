رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت سپردن مسئولیت‌ها به افراد شایسته و کاردان، تصریح کرد که پیشرفت ایران و تقویت اعتماد مردم در گرو ارزیابی عادلانه عملکرد‌ها و فراهم کردن میدان حضور برای جوانان، نخبگان و نیرو‌های توانمند است.