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دستورالعمل تأمین ارز واردکنندگان تجهیزات مرتبط با ناوگان جادهای، ریلی و هوایی از طریق اوراق گام ویژه در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی با اشاره به ماده (۳) تصویبنامه شماره ۱۷۵۳۳۰/ت ۶۵۲۷۹ﻫ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۴ هیئت وزیران درخصوص خرید ارز توسط تولیدکنندگان و بازرگانان واردکننده مواد اولیه و واردکنندگان روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد استفاده ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای و واردکنندگان موتور هواپیما، کشتی و لوکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن ریل مورد استفاده در سایر حالتهای حمل و نقل از فروشنده ارز در قبال پذیرش اوراق گام ویژه در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دستورالعمل اجرایی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.