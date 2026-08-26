به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اورژانس فارس گفت: تصادف چهار دستگاه خودرو سواری در جاده بندری داراب، ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت که سه نفر از آنان به بیمارستان منتقل شدند.

هادی کشاورز افزود: این حادثه در جاده داراب _ بندرعباس، بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس، سمند و دو دستگاه پژو ۴۰۵ رخ داد.

کشاورز بیان کرد: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، سه مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی داراب منتقل شدند و هفت مصدوم دیگر نیز در محل حادثه درمان شدند.

او بیان کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.