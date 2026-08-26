به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در گردهمایی مسئولان و معاونان ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان‌های استان افزود: نماز باید در عرصه‌های فردی، خانوادگی، اداری و اجتماعی به یک فرهنگ جاری، اثرگذار و سازنده تبدیل شود.

وی نماز را مایه قوام‌بخشی به زندگی فردی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: هنگامی که فرهنگ نماز در جامعه نهادینه شود، آثار آن در سلامت اخلاقی، استحکام خانواده، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پاکدستی و رعایت حقوق مردم آشکار خواهد شد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه اقامه نماز، تنها به برگزاری ظاهری آن محدود نمی‌شود افزود: مدیران، مسئولان و فعالان فرهنگی باید زمینه‌ای فراهم آورند که نماز در متن زندگی و برنامه‌های روزمره مردم، به‌ویژه در محیط‌های اداری و دستگاه‌های اجرایی، جایگاهی شایسته و درخور پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت وقت نماز در برنامه‌ریزی‌های سازمانی، تصریح کرد: شایسته نیست جلسات اداری با زمان اذان و اقامه نماز تداخل داشته باشد؛ برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که کارکنان و مدیران بتوانند نماز اول وقت را با آرامش و اهتمام اقامه کنند.

🔹 نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین نقش نماز را در صیانت از سلامت محیط کار و پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی بسیار مهم خواند و گفت: توجه به حق‌الناس، رعایت حلال و حرام، تکریم ارباب‌رجوع و پایبندی به مسئولیت‌های اداری، از جلوه‌های عملی فرهنگ نماز در جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه ویژه به کودکان، نوجوانان و جوانان تأکید کرد و افزود: برای پیوند عمیق‌تر نسل نو با مسجد، نماز و ارزش‌های دینی، باید از شیوه‌های جذاب، خلاقانه و متناسب با نیاز‌ها و زبان آنان بهره گرفت.

وی ایجاد فضا‌های فرهنگی، هنری، آموزشی، کتاب‌خوانی و فعالیت‌های سالم و جذاب در کنار مساجد و نمازخانه‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: برخورد‌های خشک و غیرمنعطف، پاسخ‌گوی نیاز‌های نسل جوان نیست و لازم است با گفت‌و‌گو، هم‌اندیشی و شناخت دقیق دغدغه‌های آنان، زمینه حضور آگاهانه و مشتاقانه‌شان در عرصه‌های دینی فراهم شود.

امام جمعه تبریز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام آذربایجان، به‌ویژه شهدای محراب شهید آیت‌الله قاضی طباطبایی، شهید آیت‌الله مدنی و شهید آیت‌الله آل‌هاشم، بر تداوم راه شهدا در خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید کرد.