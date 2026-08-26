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رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام پیتلانسکی لهستان از امروز در شهر ورشو، پایتخت این کشور، در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اسماعیلی، قهرمان جهان و المپیک، تنها نماینده کشورمان در رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام پیتلانسکی لهستان به میدان رفته است.
در وزن ۷۲ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر دالهن هنریک از سوئد را مغلوب کرد. وی در دور دوم دیمیتارا از بلغارستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و در دور سوم نیز ترتریان از ارمنستان را با نتیجه ۹ بر صفر از پیش رو برداشت. اسماعیلی در دور چهارم مقابل پرویز نصیباف، دارنده ۲ مدال نقره المپیک، با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابتها را از آن خود کرد.