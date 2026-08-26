محمدحسین خسروی در بازدید از محل اجرای طرح گفت: با هدف کاهش نفوذ و هدر رفت آب و افزایش راندمان انتقال و آبیاری، اجرای بتن پارچه‌ای در مجموع ۵ کیلومتر از کانال‌های شهرستان آباده در دستور کار قرار گرفته است.

خسروی افزود: این طرح شامل ۲ هزار و ۵۰۰ متر از کانال کشک، هزار و ۵۰۰ متر کانال ایزدخواست و ۱۰۰۰ متر کانال شورجستان است و مصالح مورد نیاز نیز در محل اجرای طرح‌ها تأمین شده است.

رئیس اداره فنی و امور زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آباده، نیز با بیان آغاز عملیات کانال‌کنی گفت: استفاده از بتن پارچه‌ای ضمن تسریع در اجرای طرح، موجب کاهش قابل توجه نفوذ و اتلاف آب در مسیر انتقال می‌شود و می‌تواند موجب افزایش آبیاری اراضی زراعی و باغی شود.

رهبر کیومرثی افزود: این طرح با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی و بسیج سازندگی شهرستان و استان در حال اجرا است.