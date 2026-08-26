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مدیر جهادکشاورزی شهرستان آباده از آغاز عملیات اجرایی پوشش کانالهای انتقال آب با استفاده از فناوری بتن پارچهای در این شهرستان خبر داد.
محمدحسین خسروی در بازدید از محل اجرای طرح گفت: با هدف کاهش نفوذ و هدر رفت آب و افزایش راندمان انتقال و آبیاری، اجرای بتن پارچهای در مجموع ۵ کیلومتر از کانالهای شهرستان آباده در دستور کار قرار گرفته است.
خسروی افزود: این طرح شامل ۲ هزار و ۵۰۰ متر از کانال کشک، هزار و ۵۰۰ متر کانال ایزدخواست و ۱۰۰۰ متر کانال شورجستان است و مصالح مورد نیاز نیز در محل اجرای طرحها تأمین شده است.
رئیس اداره فنی و امور زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آباده، نیز با بیان آغاز عملیات کانالکنی گفت: استفاده از بتن پارچهای ضمن تسریع در اجرای طرح، موجب کاهش قابل توجه نفوذ و اتلاف آب در مسیر انتقال میشود و میتواند موجب افزایش آبیاری اراضی زراعی و باغی شود.
رهبر کیومرثی افزود: این طرح با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی و بسیج سازندگی شهرستان و استان در حال اجرا است.