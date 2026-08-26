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رئیس کل دادگستری استان قم از تحقق سه سازش مهم در پروندههای مطالبه مهریه با ارزشی بالغ بر ۵۱۰ میلیارد ریال در شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: شوراهای حل اختلاف ظرفیتی بیبدیل برای کاهش دعاوی و حل مسالمتآمیز اختلافات هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، اظهار کرد: در راستای سیاستهای کلان قضایی مبنی بر توسعه فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پروندهها به محاکم، همکاران پرتلاش ما در شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف قم، با رویکردی مسئولانه و مدبرانه، موفق شدند سه پرونده مهمِ مرتبط با مهریه را از طریق گفتوگو، میانجیگری و ایجاد بستر تفاهم، به صلح و سازش پایدار منتهی کنند.
جزئیات سه پرونده سازش
وی در تشریح جزییات این پروندهها افزود: در پروندهٔ نخست، اختلاف طرفین دربارهٔ ۴۵ سکهٔ تمام بهار آزادی با ارزشی حدود ۹۰ میلیارد ریال بود که با تلاش اعضای شعبه برای نزدیکسازی دیدگاهها، به توافق انجامید؛ پروندهٔ دوم نیز مربوط به ۸۰ سکه به ارزش تقریبی ۱۶۱ میلیارد ریال بود که با بهرهگیری از ظرفیتهای سازش، مختومه گردید؛ در پروندهٔ سوم نیز موضوع اختلاف، ۱۲۵ سکه به ارزش حدود ۲۶۰ میلیارد ریال بود که با میانجیگری و مساعی همکاران، زمینهٔ تفاهم فراهم و پرونده با صلح و سازش بسته شد.
تأکید بر نقش شوراهای حل اختلاف
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به مجموع ارزش این سه پرونده که ۵۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: این موفقیتها، افزون بر جلوگیری از تداوم اختلافات و پیامدهای حقوقی و روانی آن، جلوهای روشن از ظرفیتهای بیبدیل شوراهای حل اختلاف در حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی است.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان با قدردانی از زحمات اعضا و کارکنان شعبه ۱۶، خاطرنشان کرد: این اقدامات سازنده، نقش مؤثر و الهامبخش همکاران ما را در ترویج فرهنگ صلح، کاهش اختلافات خانوادگی و اجتماعی و سبکسازی بار ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بهخوبی نمایان میسازد و امیدواریم این رویه با قوت بیشتری ادامه یابد.