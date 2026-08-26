۸ طرح عمرانی و خدماتی در سومین روز هفته دولت در شهرستان آمل افتتاح و بهره برداری شد.

افتتاح ۸ طرح عمرانی و خدماتی، سومین روز هفته دولت در شهرستان آمل

افتتاح ۸ طرح عمرانی و خدماتی، سومین روز هفته دولت در شهرستان آمل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هشت طرح عمرانی و خدماتی در سومین روز هفته دولت در شهرستان آمل افتتاح و بهره برداری شد.

طرح هادی روستای مرزانکلا، مجتمع ورزشی و ساختمان دهیاری و مجتمع رفاهی اقامتی روستای هلومسر، دو طرح آسفالت کوچه‌ها و اجرای کانال‌های هدایت آب‌های سطحی در شهر امامزاده عبدالله، طرح هادی روستای دیورز، آسفالت راه روستایی کوسه رز و رونمایی از طرح کدپستی هوشمند در روستای کوسه رز از طرح‌هایی برود که امروز در شهرستان آمل افتتاح شد.

برای اجرای این طرح‌ها در مجموع حدود ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده و بیش از ۷ هزار خانوار بخش‌های شهری و روستایی امامزاده عبدالله و مرکزی شهرستان آمل از مزایای طرح‌های افتتاح شده بهره‌مند شدند.