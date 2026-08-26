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جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران محکوم به شکست است

چین بار دیگر با غیرقانونی خواندن تحریم آمریکا علیه ایران اعلام کرد: از این تحریم‌ها پیروی نمی‌کند. تحلیل گران بین‌المللی هم از به نتیجه نرسیدن این سیاست می‌گویند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۱۶:۰۲
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برچسب ها: جنگ علیه ایران ، ترامپ ، تحریم‌ها علیه ایران ، افول آمریکا
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