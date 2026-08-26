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مسابقه «میدانیار» این شبها مردم ملکشاهی را پای کار آورده تا توانمندیهای خود را در میدان عمل نشان دهند؛ از آموزش سلاحشناسی تا طب رزم و خودامدادی، همه در این رویداد جهادی و خانوادگی دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسابقه «میدانیار» این شبها مردم ملکشاهی را پای کار آورده تا توانمندیهای خود را در میدان عمل نشان دهند.
از آموزش سلاحشناسی تا طب رزم و خودامدادی، همه در این رویداد جهادی و خانوادگی دیده میشود.
این مسابقات فرصتی برای مهارتآموزی و افزایش آمادگی عمومی در حوزههای دفاعی، امدادی و فرهنگی است و با استقبال خوب مردم بهویژه جوانان و خانوادهها همراه شده است.