مسابقه «میدان‌یار» این شب‌ها مردم ملکشاهی را پای کار آورده تا توانمندی‌های خود را در میدان عمل نشان دهند؛ از آموزش سلاح‌شناسی تا طب رزم و خودامدادی، همه در این رویداد جهادی و خانوادگی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسابقه «میدان‌یار» این شب‌ها مردم ملکشاهی را پای کار آورده تا توانمندی‌های خود را در میدان عمل نشان دهند.

از آموزش سلاح‌شناسی تا طب رزم و خودامدادی، همه در این رویداد جهادی و خانوادگی دیده می‌شود.

این مسابقات فرصتی برای مهارت‌آموزی و افزایش آمادگی عمومی در حوزه‌های دفاعی، امدادی و فرهنگی است و با استقبال خوب مردم به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها همراه شده است.