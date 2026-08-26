به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری ۱۰ مرحله استعدادیابی در ۲۳ استان کشور و برگزاری اردو‌های انتخابی، کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان اسامی ۳۳ بازیکن را برای برگزاری نخستین اردوی آماده سازی برای حضور در مسابقات انتخابی تیم نوجوانان اعلام کرد.

ارمغان احمدی گفت: استعدادیابی بازیکنان در سراسر کشور ادامه خواهد داشت و با شروع مسابقات باشگاهی نیز کادر فنی از نزدیک عملکرد بازیکنان را رصد خواهد کرد؛ بنابراین بازیکنانی که در این مرحله انتخاب نمی‌شوند نیز می‌توانند با پیشرفت و عملکرد مناسب، همچنان فرصت حضور در تیم ملی را داشته باشند.

بر این اساس بازیکنان از ظهر جمعه، ۶ شهریور با حضور در مرکز ملی فوتبال خودشان را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است: