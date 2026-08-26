در مراسمی و با حضور قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور؛ طلایی مقدم معاون عمرانی استاندار؛ فرماندار اشکذر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی نیروگاه خورشیدی تجمیعی دهیاری‌های بخش خضرآباد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون امور دهیاری‌های سازمات شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور در آئین افتتاح نیروگاه خورشیدی تجمیعی دهیاری‌های بخش خضرآباد گفت: همزمان با هفته دولت طرح های عمرانی و خدماتی و ماشین آلات با اعتباری بیش از مبلغ هشتصد میلیارد تومان افتتاح کردیم که از این مبلغ صد و هشتاد ملییارد آن مربوط به نیروگاه ۳مگاواتی بود که توسط دهیاری‌های استان به صورت تجمیعی راه اندازی شده است.



قربانی گفت: استان یزد به عنوان الگویی برای دهیاری‌های کشور است که هم در زمینه شرکت تعاونی دهیاری‌ها و هم در کار‌های تجمیعی مخصوصا درآمد پایداری که از این محل برای دهیاری‌ها ایجاد می‌شود و هم در زمینه کمک به رفع ناترازی انرژی شده سرآمدی هست در ایران و امیدواریم الگوی موفقی باشد برای سایر استان‌های کشور و با اعتباراتی که علاوه بر سهمیه استان تخصیص خواهیم داد بتوانیم تا پایان سال نیروگاه‌های خورشیدی بیشتری را در استان افتتاح کنیم.