رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از محل صرفه جویی اخیر سوخت در استان ، طرح های عمرانی بیش از قبل مورد توجه قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، در حاشیه بازدید از برخی طرح های عمرانی استان کرمان ، از استاندار ، بواسطه برنامه ریزی مدون برای مدیریت سوخت تشکر کرد.

وی ضمن اشاره به وجود حداقل چهار مورد بیمارستان نیمه تمام در گوشه و کنار استان ، از جمله ، کهنوج ، بم ، عنبرآباد و جیرفت افزود :به نمایندگی از دولت لازم میدانم از این تلاشهای اخیر در سطح استان تشکر کنم ، چراکه با این برنامه ریزی ها ، قاچاق سوخت به شدت کاهش یافته و صف‌های طولانی نیز برچیده شده‌اند.

پورمحمدی ابراز امیدواری کرد از محل صرفه جویی های حاصل شده در حوزه مصرف بنزین ،تکمیل و اجرای طرح های عمرانی استان ، در دستور کار قرار گیرد.